Airbnb будет помогать популяризировать украинское туристическое направление

Государственное агентство развития туризма Украины и американское Airbnb будут сотрудничать для популяризации Украины в мире как туристически привлекательной дестинации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

25 сентября во время встречи глава ДАРТ Марьяны Олеськив и соучредитель и директор по стратегическому развитию Airbnb Натан Блечарчик подписали соответствующий меморандум.

"Инициатива Airbnb по предоставлению бесплатного временного жилья более 100 тыс. беженцам из Украины в начале полномасштабного вторжения стала для нас значительной поддержкой".

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После победы мы хотим выразить благодарность и продемонстрировать свое гостеприимство, пригласив к нам весь мир, все это время стоявший рядом с Украиной. Подписанный сегодня документ теперь официально свидетельствует о наших намерениях совместно восстанавливать туристическую отрасль нашего государства", - подчеркнула Олеськив.

Договоренности предусматривают проведение совместных маркетинговых мероприятий по продвижению туристического потенциала Украины, в том числе Крыма после его деоккупации. Еще одним приоритетным направлением сотрудничества станет обмен аналитической и статистической информацией.

Соучредитель и директор по стратегическому развитию Airbnb Натан Блечарчик отметил, что, несмотря на то, что сегодня в Украине вряд ли возможен туризм, важно уже сейчас определить курс на послевоенное восстановление отрасли.

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"Этим меморандумом мы соглашаемся поддерживать туризм в Украине после войны. Это сотрудничество является весомым знаком для нашего сообщества по всему миру", - подчеркнул Блечарчик.

Напоминаем:

Платформа для аренды жилья Airbnb запретила пользователям из России и Белоруссии осуществлять бронирование на сайте.

Airbnb после начала войны предлагала бесплатное краткосрочное жилье для 100 тысяч украинских беженцев.