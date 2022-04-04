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Росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb 

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:51 - Дана Гордійчук

Платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з Росії та Білорусі здійснювати бронювання на сайті з 4 квітня.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Всі бронювання в Росії та Білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані. Ще на початку березня Airbnb повідомила про зупинку всіх операцій на території країни-агресора та Білорусі.

Це означає, що бронювання житла та Вражень у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.

"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. … Гостям з Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb", – йдеться у повідомленні.

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