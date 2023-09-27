Финляндия разрешила передачу личных данных пользователей "Яндекса"

Регулятор защиты данных Финляндии упразднил временный запрет для российской технологической группы Yandex и голландского партнера Ridetech на передачу в Россию личных данных клиентов приложения "Яндекса" для заказа поездок Yango.

Об этом сообщает Reuters.

О чрезвычайном запрете было объявлено в августе в ответ на российское законодательство, которое, по мнению Финляндии, дает Федеральной службе безопасности России право получать данные от финских пользователей, обработанные во время работы такси.

Но финский регулятор заявил, что новая информация показывает, что российское законодательство не распространяется на услуги такси и что запрет, который должен вступить в силу 27 сентября, не будет реализован.

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Служба заказа поездок Yango, работающая в 14 странах, включая Финляндию и Норвегию, является одним из многих сервисов, которые предлагает Яндекс.

"Yango пока разрешено продолжать работу в Финляндии", - заявили в финском агентстве, добавив, что мониторинг передачи данных продолжится в сотрудничестве с норвежскими и нидерландскими регуляторами.

Yango заявила, что обрабатывает данные в строгом соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR) и законодательством ЕС, и что Россия в любом случае не имеет юрисдикции над международным бизнесом компании.

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Норвегия также планировала ввести подобный запрет на тот, который выпустила Финляндия, но не издала официального приказа и воздержится от этого.

Напоминаем:

Соучредитель "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС отменить санкции против него после его первого за 1,5 года осуждения войны РФ против Украины.