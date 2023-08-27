Співзасновник "Яндекса" просить ЄС послабити санкції після засудження війни – FT

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Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього після його першого за 1,5 роки засудження війни РФ проти України.

Про це повідомляє Financial Time.

Зазначається, що юристи Воложа звернулися до ЄС з проханням скасувати заходи через кілька днів після того, як Волож засудив вторгнення РФ в Україну.

Видання, з посиланням на людей, знайомих із цим кроком, повідомляє, що запит від підсанкційного бізнесмена буде обговорюватися представниками ЄС наступного місяця.

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Прохання Воложа надійшло після того, як він став лише другим відомим російським мільярдером, який беззастережно засудив війну в Україні на початку цього місяця, що спонукало дипломати, посадовців та інших осіб, які перебувають під санкціями, закликати ЄС відреагувати.

"Справа порушила питання про те, чи повинні політики включати "виїзди" для діячів російської еліти, які перебувають під санкціями і виступають проти вторгнення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож уперше з лютого 2022 року публічно розкрив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, заявивши, що він "категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну".

Співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож, який потрапив до санкційного списку ЄС, "негайно" пішов у відставку з посади гендиректора материнської компанії Yandex N.V. та вийшов з ради директорів.

Економічна правда.