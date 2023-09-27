Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы из России – Bloomberg

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Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственного соглашения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников, переговоры ведутся о поставках в этом сезоне. Пока не понятно, насколько близки обе страны к заключению соглашения.

Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы, и его закупки тщательно отслеживаются как глобальный ориентир.

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"В прошлом году египетский государственный покупатель начал бронировать часть пшеницы на частных переговорах, что знаменует собой отход от традиционного процесса закупки зерна на тендерах, а с начала года получил разрешение на импорт зерна и растительных масел по межправительственным соглашениям.

Министерство сельского хозяйства России не ответило на запрос о комментариях. Генеральное управление по поставке товаров Египта, известное как GASC, также отказалось от комментариев", - пишет агентство.

Россия собрала два рекордных урожая подряд, что укрепило ее позиции как крупнейшего поставщика пшеницы. Однако, недавние продажи российской пшеницы в Египет были осложнены попытками установить неофициальную минимальную цену для поставок в эту страну, добавляет Bloomberg.

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Экономическая правда