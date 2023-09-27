Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы из России – Bloomberg
Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственного соглашения.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.
По словам собеседников, переговоры ведутся о поставках в этом сезоне. Пока не понятно, насколько близки обе страны к заключению соглашения.
Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы, и его закупки тщательно отслеживаются как глобальный ориентир.
"В прошлом году египетский государственный покупатель начал бронировать часть пшеницы на частных переговорах, что знаменует собой отход от традиционного процесса закупки зерна на тендерах, а с начала года получил разрешение на импорт зерна и растительных масел по межправительственным соглашениям.
Министерство сельского хозяйства России не ответило на запрос о комментариях. Генеральное управление по поставке товаров Египта, известное как GASC, также отказалось от комментариев", - пишет агентство.
Россия собрала два рекордных урожая подряд, что укрепило ее позиции как крупнейшего поставщика пшеницы. Однако, недавние продажи российской пшеницы в Египет были осложнены попытками установить неофициальную минимальную цену для поставок в эту страну, добавляет Bloomberg.
Экономическая правда