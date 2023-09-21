Египет отказался от российской пшеницы после того, как РФ изменила цену – Bloomberg

Bloomberg

Египет переключится на поставки почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как РФ заблокировала поставки российского зерна.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что РФ не устроила цена на пшеницу, предложенная Египтом.

По словам собеседников издания, это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы египетским государственным покупателем срывается, поскольку Россия пытается установить неофициальную минимальную цену.

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В начале сентября министр продовольствия Египта Али Эль-Мосили заявил, что Генеральная администрация Египта по поставке сырьевых товаров согласилась купить 480 тыс тонн российской пшеницы в ходе прямых переговоров. Эта сделка была заключена по цене 270 долларов за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую в то время пытались установить российские чиновники.

Через несколько дней Египет заявил, что зернотрейдеру Solaris разрешат поставлять зерно любого происхождения.

Российские зерновые порты переполнены после двух подряд рекордных урожаев, что делает Россию доминирующим поставщиком и ценообразователем на мировом рынке. Однако избыток предложения давит на местные цены, побуждая чиновников ввести минимальную цену, чтобы поддержать рынок. Применение этого ценового ограничения было непоследовательным, пишет Bloomberg.

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Экономическая правда