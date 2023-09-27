В соцсети X отключили функцию жалобы на дезинформацию о выборах – исследователи

reuters

В соцсети X (бывший Twitter) отключили функцию, которая позволяла пользователям сообщать о дезинформации о выборах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследовательскую организацию Reset.Tech Australia.

Отмечается, что это вызывает новое беспокойство по поводу ложных заявлений, которые распространяются накануне голосования в США и Австралии.

"После введения в 2022 году функции, которая позволяла пользователям сообщать о сообщениях, которые, по их мнению, вводят в заблуждение относительно политики, на прошлой неделе X удалил категорию "политика" из своего выпадающего меню во всех юрисдикциях, кроме Европейского Союза", - заявил исследователь Reset.Tech Australia.

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Пользователи все еще могут сообщать о сообщениях в X по всему миру по поводу многих других жалоб, таких как пропаганда насилия или языка вражды, добавил исследователь.

X не сразу был доступен для комментариев, отмечает агентство.

"Удаление возможности для людей сообщать о предполагаемой политической дезинформации может ограничить вмешательство в то время, когда платформы социальных сетей находятся под давлением, чтобы ограничить распространение ложной информации о честности выборов, которая стремительно растет в последние годы.

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Это происходит менее чем за три недели до референдума в Австралии, первого за четверть века, по внесению изменений в конституцию с целью создания консультативного органа коренных народов при парламенте, и за 14 месяцев до президентских выборов в США", - подчеркивает Reuters.

"Было бы полезно понять, почему Х, похоже, отступили от своих обязательств в отношении серьезной дезинформации, которая привела к реальной политической нестабильности в США, особенно в преддверии "горячего года" выборов во всем мире", - сказала исполнительный директор Reset.Tech Australia Элис Доукинс.

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