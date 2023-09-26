"Укрзализныця" определит нового поставщика продуктов в "Интерсити" до конца года

АО "Укрзализныця" до конца года проведет тендер по отбору поставщика услуг по поставке продуктов питания для пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ с учетом обновленных требований.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко в интервью Интерфакс-Украина.

"Да, проведем (тендер, – ред.) до конца года. Команда, отвечающая за пассажирское сообщение, разработала новые технические условия. Очень детально все обсудили и утвердили их на правлении. Уже была встреча с рынком. Приходили и WOG, и МХП , и "Пузата хата" – более 50 поставщиков. Состоялась открытая дискуссия, во время которой мы честно рассказали, чего мы требуем как железная дорога, предоставили свои профессиональные критерии, изменения", – отметил Лященко.

По его словам, возникло немало вопросов от операторов по повышению "Укрзализныцей" отчислений. Но по сравнению с действующим контрактом повышение было незначительным, потому что компания заинтересована в увеличении таких поступлений.

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Кроме того, "Укрзализныця" разработала такую бизнес-модель, чтобы компания WOG, которая несколько лет выступает поставщиком продуктов питания для пассажиров скоростных поездов, не имела никаких преимуществ перед другими операторами.

"Прежде всего, поднимаем вопрос переоборудования точек продаж в поездах "Интерсити". Все операторы будут вынуждены, в том числе и WOG, если победит в тендере, инвестировать средства", - сказал Лященко.

Напоминаем:

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Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил рекомендации "Укрзализныци" по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за непроведения отбора поставщика услуг по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+.

Укрзализныця вместе с фондом американского миллиардера Говарда Баффета создали первый в мире поезд-кухню - Food Train, который способен в автономном режиме, при отсутствии света, производить до 70 тысяч порций еды в течение недели.