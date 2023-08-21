Госагентство восстановления открывает доступ к сметам всех проектов

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры откроет сметы всех проектов - они будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.

Об этом сообщил глава Агентства Мустафа Найем в своем Facebook.

По его словам, теперь каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком. Это, в свою очередь, повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы.

"Для нас важно не просто быстро и качественно проводить работы на объектах. Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом. Это важно как для Агентства восстановления, так и для общественности и международных партнеров", – добавил Найем.

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Сметы на проекты обновления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.

На портале ЕГССС стал доступен обновленный функционал публикации смет строящихся объектов за публичные средства. Среди них – и сметы проектов Агентства восстановления.

Ознакомиться с информацией о сметах можно на сайте ЕГССС в разделе "Сметная документация".

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Глава Госагентства отметил, что ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Создание Единой государственной электронной системы в области строительства началось три года назад.

"Это одна из составляющих всей цифровой системы, которая станет основой управления восстановлением страны", - резюмировал Найем.

Напоминаем:

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен. Строительством инфраструктуры занимается Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.