Атака РФ на переправу на границе с Румынией: из под удара успели вывести автобус с детьми
В паромном пункте пропуска "Орловка", что на границе с Румынией в Одесской области, после ночной атаки врага временно приостановлены пропускные операции.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены. Происходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на пограничную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Все транспортные средства перенаправляются на другие направления.
В Госпогранслужбе советуют выбирать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени".
О восстановлении пропускных операций в "Орловке" будет сообщено отдельно.
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Ночной удар прокомментировали в ООО "Паромный комплекс Орловка".
По словам руководителя комплекса Дмитрия Димчогло, удалось избежать жертв среди гражданских лиц, которых на этом объекте всегда большое количество.
Благодаря быстрым действиям сотрудников пограничной службы и работников переправы было выведено из-под удара два пассажирских автобуса, в том числе - один из них с детьми.
В то же время, пострадали водители и грузовые фуры, которые перевозили памперсы, туалетную бумагу и изделия из пластика.
Последствия удара в "Орловке" обещают устранить в максимально короткие сроки.
"Хочу всех заверить, что наша мощная команда паромного комплекса "Орловка", сделает все, чтобы в кратчайшие сроки убрать рашистский мусор с нашего гражданского объекта и очень - очень скоро в кратчайшие сроки мы запустим работу европейского, лучшего и комфортного пункта пропуска на юге Украины", - отметил Дмитрий Димчогло.
Напоминаем:
26 сентября из-за обстрела инфраструктуры временно ограничили движение поездов между Николаевом и Херсоном.
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Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.
В УЗ посоветовали следить за официальными каналами компании.