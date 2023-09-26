Атака РФ на переправу на границе с Румынией: из под удара успели вывести автобус с детьми

В паромном пункте пропуска "Орловка", что на границе с Румынией в Одесской области, после ночной атаки врага временно приостановлены пропускные операции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены. Происходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на пограничную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Все транспортные средства перенаправляются на другие направления.

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В Госпогранслужбе советуют выбирать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени".

О восстановлении пропускных операций в "Орловке" будет сообщено отдельно.

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Ночной удар прокомментировали в ООО "Паромный комплекс Орловка".

По словам руководителя комплекса Дмитрия Димчогло, удалось избежать жертв среди гражданских лиц, которых на этом объекте всегда большое количество.

Благодаря быстрым действиям сотрудников пограничной службы и работников переправы было выведено из-под удара два пассажирских автобуса, в том числе - один из них с детьми.

В то же время, пострадали водители и грузовые фуры, которые перевозили памперсы, туалетную бумагу и изделия из пластика.

Последствия удара в "Орловке" обещают устранить в максимально короткие сроки.

"Хочу всех заверить, что наша мощная команда паромного комплекса "Орловка", сделает все, чтобы в кратчайшие сроки убрать рашистский мусор с нашего гражданского объекта и очень - очень скоро в кратчайшие сроки мы запустим работу европейского, лучшего и комфортного пункта пропуска на юге Украины", - отметил Дмитрий Димчогло.

Напоминаем:

26 сентября из-за обстрела инфраструктуры временно ограничили движение поездов между Николаевом и Херсоном.

Пассажиров поезда 218 в Херсон доставляют шатловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

В УЗ посоветовали следить за официальными каналами компании.