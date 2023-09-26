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Укр / Рус

Из-за обстрела инфраструктуры временно ограничивали движение поездов между Николаевом и Херсоном

Вторник, 26 сентября 2023, 12:44 - Алексей Павлыш

В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничили движение поездов между Николаевом и Херсоном.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Отмечается, что пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шатловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

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В УЗ добавили, что работы по восстановлению движения продолжаются, и посоветовали следить за официальными каналами компании.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на военную администрацию, в понедельник около 21:00 Николаев подвергся ракетному обстрелу.

"Есть попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Сейчас сотрудники администрации района обследуют территорию. В случае выявления повреждений жилых домов, сообщу дополнительно", - написал он.

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Обновлено:

По состоянию на 12-30 Укрзализныця сообщила о полном восстановлении движения поездов между Николаевом и Херсоном.

Экономическая правда

Укрзализныця
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