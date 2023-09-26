Нефть Brent подешевела до 92,9 долларов за баррель

Цены на нефть снижаются во вторник, 26 сентября, в преддверии публикации сведений о запасах США.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены

Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,38 долл (0,41%), до 92,91 долл за баррель. В понедельник Brent подорожала на 0,02 долл, до 93,29 долл за баррель.

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Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому времени подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,34 долл (0,38%), до 89,34 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подешевел на 0,35 долл (0,39%), до 89,68 долл за баррель.

Почему цены меняются

Давление на рынок проявляет неопределенность спроса после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года – 5,25-5,5% годовых – и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

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Между тем, спрос на нефть со стороны Китая на прошлой неделе увеличился на 0,3 млн баррелей в сутки (б/д) – до 16,3 млн б/д, что частично обусловлено восстановлением спроса на авиатопливо для международных перевозок, сказала MarketWatch старший аналитик City Index по финансовым рынкам Фиона Чинкотта.

Кроме этого, Американский институт нефти (API) 26 сентября должен опубликовать данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а на следующий день официальную статистику представит Минэнерго страны. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

Напомним:

Цены на нефть выросли в понедельник, 25 сентября, поскольку инвесторы сосредоточились на перспективах сокращения предложения после того, как РФ ввела временный запрет на экспорт топлива, оставаясь при этом настороженными по поводу дальнейшего повышения ставок, которое может снизить спрос.