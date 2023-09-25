Цены на нефть выросли: опасения дефицита предложения снова в центре внимания

reuters

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы сосредоточились на перспективах сокращения предложения после того, как РФ ввела временный запрет на экспорт топлива, оставаясь при этом настороженными относительно дальнейшего повышения ставок, которое может снизить спрос.

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента (0,3%) - до 93,59 долларов за баррель к 04:34 по Гринвичу после того, как в пятницу цена снизилась на 3 цента.

В то же время фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate продолжили рост вторую сессию, торгуясь на уровне 90,27 доллара за баррель, поднявшись в цене на 24 цента (0,2%).

Реклама:

"Цены на нефть начали неделю на высоте, поскольку рынок продолжает переваривать временный запрет России на экспорт дизельного топлива и бензина на и без того узком рынке, что компенсируется сообщением ФРС о том, что ставки будут оставаться выше еще дольше", - сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Оба бенчмарки упали на прошлой неделе, прервав трехнедельную победную серию, после того, как "ястребиная" позиция ФРС потрясла мировые финансовые секторы и вызвала беспокойство относительно спроса на нефть.

За предыдущие три недели цены выросли более чем на 10% на прогнозах значительного дефицита предложения нефти в четвертом квартале после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили дополнительные сокращения поставок до конца года.

Реклама:

На прошлой неделе РФ временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива в большинство стран с целью стабилизации внутреннего рынка, что усиливает беспокойство относительно низкого предложения продуктов, особенно мазута, поскольку Северное полушарие вступает в зиму, пишет агентство.

"Новость о запрете экспорта российского топлива, похоже, пока учтена в цене, но подводное течение дефицита нефти в мире является глубоким, и основное внимание уделяется дефициту дизельного топлива и опасениям относительно непредсказуемых перебоев в поставках СПГ, которые, вероятно, сохранятся, особенно на европейских рынках", - добавляют аналитики.

Напомним:

Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо внутреннего рынка.

Экономическая правда