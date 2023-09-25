Ощадбанк с начала года вчетверо увеличил прибыль

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Государственный Ощадбанк в течение января-августа увеличил чистую прибыль в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 2,3 млрд грн до более 9,4 млрд грн.

Об этом пресс-служба банка сообщила агентству Интерфакс-Украина.

В частности, чистая прибыль за август составила 1,2 млрд грн.

"На итоговый финансовый результат также повлияла переоценка финансовых инструментов в портфеле ценных бумаг: она добавила в общую прибыль почти 1,5 млрд грн", - пояснили в финучреждении.

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Ощадбанк фиксирует улучшение всех ключевых финансовых показателей. Чистый процентный доход увеличился по сравнению с показателями за 8 месяцев 2022 года на 39% – до 12,1 млрд грн, чистый комиссионный – на 30%, до 4,4 млрд грн.

Операционная прибыль составила 7,8 млрд грн, что более чем в два раза лучше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, Ощад располагает достаточным запасом ликвидности и капитала. Показатель адекватности регулятивного капитала финучреждения на 1 сентября этого года составил 18,48% при установленном нормативе Национального банка Украины (НБУ) 10%.

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Напоминаем:

Государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил срок действия всех платежных карт до конца года.