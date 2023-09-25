Украина закупала дизельное топливо для ЗАЭС после оккупации – Галущенко

Украина закупала и возила дизельное топливо на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал Суспільному.

Галущенко рассказал, что в общей сложности доставили на ЗАЭС "около 500 тонн дизеля".

"Украина, "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы когда 7 раз был блэкаут, у нас не произошла авария", - отметил министр.

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Глава Минэнерго назвал эту ситуацию парадоксом, но объяснил необходимость такого шага предотвращением аварии на станции.

По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блэкаутов и один бы произошел и не хватило бы дизеля — это ядерная авария", — добавил чиновник.

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На Запорожской АЭС завершили бурение скважин с водой для охлаждения остановленных реакторов.