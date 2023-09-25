50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

Приключенческо-исторический экшн "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом. За месяц во всеукраинском прокате лента собрала около 50,2 млн грн.

Об этом сообщает Film.ua Group.

За период с 24 августа по 24 сентября в кино фильм собрал кассу в 50 160 362 грн и накопил 354 647 проданных билетов.

Реклама:

Лента "Довбуш" режиссера Олеся Санина стала одной из самых масштабных и дорогих в украинском кино. Бюджет картины составил 120 млн грн.

За четыре премьерных дня в кино "Довбуш" собрал 8,7 млн грн бокс-офиса, а количество проданных билетов составило почти 60 тыс. грн.

Читайте также: Вы это видели? Как украинское кино бьет рекорды

Реклама:

Голливуд бастует пятый месяц. Как это повлияет на кинопрокат и будет ли больше украинских фильмов

Экономическая правда