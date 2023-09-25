Getty Images представит собственный генератор изображений на основе ИИ

Getty Images

Фотографический гигант Getty Images Holdings выпускает инструмент искусственного интеллекта, генерирующего изображения из огромной библиотеки контента компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это попытка создать контент с искусственным интеллектом, свободный от проблем авторского права и собственности, которые до сих пор мешали этой технологии.

Getty, владеющая правами на миллионы фотографий, ранее подала в суд на компанию Stability AI, популяризировавшую генератор изображений Stable Diffusion, за использование изображений без разрешения.

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Новый продукт Getty, разработанный совместно с производителем микросхем Nvidia, будет обучен работать с собственными данными Getty и постарается обойти сложные юридические проблемы, частично путем ограничения того, какие изображения будет использовать генератор.

По словам главного исполнительного директора Крейга Питерса, новый инструмент будет использовать банк креативных изображений Getty, но не его коллекцию новостных фотографий.

Питерс добавил, что новый генератор изображений не позволит пользователям использовать материалы или активы, защищенные товарными знаками, которыми они не обладают, поэтому способа создать что-то вроде вирусного изображения Папы Франциска в пуховике Balenciaga не будет.

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Чтобы удовлетворить потребности компаний, желающих создавать рекламу и другое содержимое, Getty позволит клиентам добавлять собственные данные или брендинг. Содержимое, созданное с помощью продукта, создающего изображение на основе текстовых подсказок, не будет добавлено обратно в собственные библиотеки Getty.

Изображения, созданные искусственным интеллектом, получат обычную лицензию Getty на использование содержимого, а также компенсацию за иски. Компания также заявила, что планирует выплатить компенсацию художникам и соавторам, работа которых была использована для обучения модели ИИ.

По словам Питерса, Getty продолжит инвестировать в судебный иск против Stability AI в США и Великобритании.

Неопределенность вокруг технологии означает, что компании, желающие использовать программное обеспечение искусственного интеллекта для создания новых изображений для таких целей, как рекламные кампании или публикации в социальных сетях, волнуются, что могут подвергаться юридической опасности и штрафам. Клиенты Getty неоднократно поднимали этот вопрос.

"Клиенты хотят использовать генеративный искусственный интеллект, но не хотят наталкиваться на такое минное поле: "Мы даже не знаем, владеем ли мы этим"", - сказал он.

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Напоминаем:

Корпорация Amazon заявила, что инвестирует до 4 млрд долл в стартап Anthropic, пытаясь конкурировать с растущими облачными конкурентами в сфере искусственного интеллекта.