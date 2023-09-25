Uklon присоединился к налоговому пространству Дія.City

Uklon

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса Дія.City присоединился украинский сервис онлайн-вызова авто Uklon.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Министр отметил, что Uklon является компанией, запустившей первый в Украине сервис для вызова авто онлайн. Компания развивает целую экосистему собственных ІТ-продуктов – от приложения для водителей до CRM-системы, чтобы сотни тысяч пользователей могли заказывать такси в несколько кликов.

"Приветствую Uklon в Дія.City. Меньшие налоги, инструменты венчурного инвестирования, специальные правовые условия и другие преимущества пространства помогут компании быстрее развиваться и масштабироваться на международных рынках", – добавил Федоров.

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Напоминаем:

В июле сообщалось, что к "Дія.City" уже присоединились 600 украинских и международных компаний.

Узнать больше об условиях поступления можно по ссылке.

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