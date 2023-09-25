Частичные закупки Минобороны через Prozorro сэкономили 5 миллиардов – Минэкономики

После возвращения части закупок Минобороны в систему Prozorro удалось сэкономить около 5 миллиардов гривен государственного бюджета.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун в интервью изданию Telegraf.

Начиная с мая, Минобороны начало возвращать некоторые свои закупки в систему Prozorro.

"По состоянию на сегодняшний день они завершили примерно 50 тендеров на общую стоимость 31 млрд грн с экономией в 16%, а это около 5 млрд грн. Это очень хороший результат. Но это не все их потребности. Я не говорю о военной технике. Исключительно – о тыловом обеспечении", - объяснила Бигун.

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Чиновница добавила, что Минэкономики предлагает создать центры компетенций, которые будут оценивать целесообразность определенных закупок, в частности для нужд ВСУ.

"У нас должны быть центры принятия решений, которые берут на себя ответственность за то, что и как мы покупаем. Распорядители средств должны вместе с получателями разделять ответственность за эффективное расходование средств, и поэтому они должны концентрировать у себя такую экспертизу, профессионализм и гораздо эффективнее планировать", – добавила замминистра.

Она считает, что когда в рамках децентрализации органы местного самоуправления получают дополнительные полномочия – это хорошо. Однако в то же время с полномочиями налагается и дополнительная ответственность.

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Сейчас каждое бюджетное заведение само проводит такой же тендер, как и все остальные – закупают электроэнергию, газ, услуги по уборке и т.д. То есть одну и ту же работу выполняют сотни, а иногда и тысячи субъектов.

"По этой причине и возникает вопрос с точки зрения KPI сделать результат более продуктивным, и сам процесс более эффективным. Процесс закупок требует колоссального ресурса: люди, их зарплаты, время и т.д. Все это можно направить на более подходящую работу. Эта задача означает, что нужно пересмотреть то, как мы раздаем бюджет, как тратим государственные средства и попытаться там, где это возможно, централизовать эти потребности.

Если нет возможности централизовать потребности, хотя бы следует централизовать формирование требований к закупкам (техническое задание, проект договора и т.п.), чтобы не было нужды каждому заведению, каждому юристу и ответственному придумывать собственный договор", - объясняет Бигун.

Чтобы уменьшить количество сомнительных закупок, было введено требование ко всем заказчикам обнародовать обоснование неприменения конкурентных процедур.

"Следующим шагом мы хотим по закупкам ввести, чтобы потребности также публиковали на Prozorro. Сейчас мы должны обосновать неприменение конкурса. А следующий шаг — хотим реализовать функционал, позволяющий заказчику объяснять, почему они это покупают. По моему впечатлению, это тот эволюционный путь, который позволяет сознательно проводить закупочные делать и достигать лучшего результата", - резюмировала чиновница.

Напоминаем:

Кабинет Министров изменил правила проведения публичных закупок во время действия военного положения - для закупок более 50 тысяч гривен нужно обосновать основания.