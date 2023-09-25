Бастующих сценаристов Голливуда вернули к работе, но актеры продолжают забастовку

Голливудские сценаристы, протестующие из-за оплаты труда и использования искусственного интеллекта (ИИ) в индустрии, готовы прекратить забастовку, которая длилась пять месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Гильдия писателей Голливуда достигла предварительного трудового соглашения с крупными студиями.

"Соглашение, как ожидается, положит конец одной из двух забастовок, которые остановили большую часть кино- и телепроизводства и стоили экономике Калифорнии миллиарды", - говорится в сообщении.

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В Гильдии, которая представляет интересы более 11 500 авторов, эту сделку уже назвали "исключительной". По оценке Гильдии, оно обеспечивает "значительные выгоды и защиту для писателей".

В начале забастовки сценаристы требовали у студий повышения зарплат, улучшения условий труда и регулирования использования искусственного интеллекта при написании сценариев.

В то же время в США все еще продолжается забастовка Гильдии актеров SAG-AFTRA. Их требования схожи: актеры требуют авторских отчислений, контроля над искусственным интеллектом (он позволяет экономить на оплате труда актеров) и прояснения условий проб на роли.

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"Даже когда руководители студий праздновали окончание самой длительной писательской забастовки с 1988 года, это лишь половина трудовой борьбы. Студии все еще должны найти способ вернуть актеров к работе", - отмечает Reuters.

SAG-AFTRA, представляющая 160 000 актеров кино и телевидения, каскадеров, артистов озвучивания и других работников, ушла с работы в июле, впервые за 63 года, когда Голливуд столкнулся с забастовкой двух профсоюзов одновременно.

Из-за актерской забастовки временно приостановлены съемки новых сезонов сериалов "Странные странности", "Эйфория", "Утреннее шоу", фильмов "Аватар 3", "Дэдпул 3" и других проектов.

Напоминаем:

Голливуд остановил свою работу впервые за последние 60 лет из-за забастовки актеров, которые присоединились к забастовке сценаристов.

В то же время директор Disney Боб Айгер заявил, что это "худшее время в мире" для остановки работы, поскольку индустрия пытается полностью восстановиться после пандемии.