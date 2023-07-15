Голливуд останавливает свою работу впервые за последние 60 лет из-за забастовки актеров

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Впервые за более чем 60 лет голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов, прекратив теле- и кинопроизводство после того, как переговоры с крупными студиями провалились.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что решение присоединиться к пикету сценаристов произошло после того, как SAG-AFTRA, профсоюз, представляющий более 160 000 телевизионных и киноактеров Голливуда, единогласно проголосовала за то, чтобы рекомендовать забастовку после окончания крайнего срока для переговоров о контракте.

"Это первая забастовка актеров и писателей с 1960 года, когда они вышли на улицу из-за того, что телевизионные сети платили за фильмы слишком высокие гонорары. В то время Рональд Рейган был президентом Гильдии киноактеров, предшественника SAG-AFTRA", - говорится в сообщении.

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Переговоры между киностудиями и профсоюзом актеров сосредотачиваются на тех же проблемных вопросах, что и те, которые привели к забастовке сценаристов. Особенно противоречивыми оказались правила компенсации за фильмы, проданные стриминговым сервисам, и контрактные гарантии по использованию искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

Директор Disney Боб Айгер заявил, что это "худшее время в мире" для остановки работы, поскольку индустрия пытается полностью восстановиться после пандемии.

Ранее, около 98% членов SAG-AFTRA, принявших участие в голосовании, поддержали возможную забастовку, когда в прошлом месяце состоялось голосование, в котором приняли участие более 60 000 исполнителей.

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Кроме того, в прошлом месяце более 300 ведущих голливудских звезд, включая Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип, написали руководству SAG-AFTRA письмо с поддержкой возможной забастовки.

Экономическая правда.