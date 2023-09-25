Lego оставил попытки отказаться от пластика на основе нефти в своих игрушках

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Датский изготовитель игрушек Lego прекратил попытки отказаться от пластика на основе нефти в своих деталях после того, как обнаружил, что его новый материал привел к увеличению выбросов углерода.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания обнаружила, что кирпичики для конструкторов, изготовленные из переработанного полиэтилентерефталата (RPET), приводят к большим выбросам углерода.

"Мы протестовали сотни и сотни материалов. Просто невозможно было найти такой материал", – отметил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.

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Ранее компания Lego пообещала к концу десятилетия заменить пластиковые кубики на нефтяной основе изготовленными из экологически чистых материалов.

В 2020 году компания начала пытаться заменить пластиковые кирпичики экологически чистыми. Сложность заключалась в том, чтобы найти материал, который был бы экологически чистым, но имел такой же цвет, блеск и звучание, как пластиковые кирпичики на основе нефти.

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Операционная прибыль производителя детских конструкторов Lego за первую половину 2023 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 6,4 млрд датских крон (938,7 млн долл).