Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже 20 років

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Операційний прибуток виробника дитячих конструкторів Lego за першу половину 2023 року знизився на 19% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 6,4 млрд данських крон (938,7 млн дол).

Про це пише Financial Times із посиланням на звітність компанії.

"Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже два десятиліття, оскільки доходи стагнують після того, як надзвичайний стрибок зростання, викликаний пандемією Covid-19, різко припинився.

Виробник іграшок повідомив у середу, що продажі в першому півріччі зросли на 1% до 27,4 млрд датських крон (4 млрд дол), але операційний прибуток впав на 19%, що є найбільшим падінням щонайменше з 2004 року", - пише газета.

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Генеральний директор Нільс Крістіансен сказав Financial Times, що він залишається "дуже задоволеним", оскільки група очолює "дуже складну" індустрію іграшок і зміцнює свою позицію найбільшого виробника іграшок у світі за обсягом продажів і прибутків.

Він звинуватив у падінні прибутків "надзвичайний хвіст" нещодавньої інфляції цін на сировину та збільшення інвестицій у нові фабрики, інженерів-програмістів та сталий розвиток.

Крістіансен сказав, що група знаходиться далеко від своєї останньої кризи у 2017 році, коли продажі та прибутки скоротилися, а компанія втратила частку ринку.

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Як додає FT, Lego мала неабиякий успіх під час пандемії. У першій половині 2021 року операційний прибуток компанії зріс більш ніж удвічі - темпи, які Крістіансен тоді назвав "нестійкими".

Lego будує дві нові фабрики у В'єтнамі та США, які відкриються у 2024 та 2025 роках відповідно, а також розширює чотири з п'яти існуючих заводів. Компанія також планує потроїти свої витрати на сталий розвиток до 3 млрд дол на рік до 2025 року, оскільки прагне відмовитися від пластику, отриманого з викопного палива.

Економічна правда