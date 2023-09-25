Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи
Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи.
Об этом сообщила НАК "Нафтогаз Украины".
"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нафтогаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал глава компании Алексей Чернышов.
Он выразил уверенность, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения газом, но и без изменений стоимости голубого топлива для населения.
"Мы абсолютно уверенно смотрим в будущую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Поэтому, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные мероприятия и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение", - отметил Чернышов.
Напоминаем:
Как сообщалось, АО "Укргаздобыча" (УГВ) ставит цель увеличить в 2023 году добычу природного газа на 1 млрд куб. м - до 13,5 млрд куб. м. В 2022 году компания добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного), что на 3% меньше, чем в 2021-м.
Читайте также: Хватит ли газа для прохождения зимы и как выглядит деолигархизация в энергетике. Интервью с главой "Нафтогаза"