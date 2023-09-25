Украина получила 100 миллионов долларов от Всемирного Банка под гарантию Британии
Украина 25 сентября получила 100 млн долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.
Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года", - пояснили в Минфине.
"Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины.
Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр Сергей Марченко.
Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года достигает 1,6 млрд долларов США.
Напомним:
В государственный бюджет 21 сентября поступили 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.
Экономическая правда