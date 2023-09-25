Украинское зерно не ломало рынок в Польше: эксперт сопоставил цены

Польские фермеры имеют почти вдвое большую выручку, чем украинские экспортеры агропродукции, поэтому утверждения, что украинское зерно поломало рынок в Польше, не соответствуют действительности.

Об этом заявил вице-президент по экономическому образованию, доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский, который проанализировал разницу между сопоставимыми ценами для польских и украинских сельхозпроизводителей на примере пшеницы.

"Собрали с Павлом Мартышевым (исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, - ред.) цены из разных источников. Два довольно интересных вывода просто из графика цен", - написал Нивьевский в своем телеграмм-канале.

"Польские фермеры сейчас почти в два раза имеют большую выручку. Почему - причины всем известны. Мы в войне, логистика очень дорогая, риски, ограниченные экспортные возможности и т.д.", - отметил эксперт.

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По его словам, динамика польских цен в целом соответствует динамике мировых цен.

"То есть не видно, чтобы наш экспорт им "ломал" рынок", - подчеркнул Олег Нивьевский.

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В Польше говорят, что не могут позволить, чтобы украинское зерно попадало в страну сразу после сбора урожая, поскольку местные фермеры являются приоритетом, и именно они должны продавать свое зерно и получать за него разумную цену.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В МИД Польши назвали жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления.