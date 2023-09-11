Польша заблокирует экспорт украинского зерна, если Еврокомиссия не продлит эмбарго

В случае, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна, Польша самостоятельно примет соответствующее решение.

Об этом заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда в эфире Польского радио.

"Мы не можем себе позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после сбора урожая. Польские фермеры являются приоритетом. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него разумную цену. Если не будет решения со стороны ЕС о продлении экспортного эмбарго на украинское зерно, то будет решение с польской стороны", - сказал министр.

Буда подчеркнул, что соответствующее решение будет касаться только экспорта в Польшу.

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"Если кто-то хочет проехать через Польшу, загрузить зерно на корабли и экспортировать его, нет и не будет никаких проблем", - подчеркнул министр.

Запрет ЕС на импорт зерна из Украины в пять соседних стран действует со 2 мая и должен закончиться 15 сентября. Сейчас в ЕС ведутся переговоры о продлении эмбарго.

Буда добавил, что польское правительство не может позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после сбора урожая, поскольку местные фермеры являются приоритетом, и именно они должны продавать свое зерно и получать за него разумную цену.

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"Если не будет решения Еврокомиссии о продлении экспортного эмбарго, то решение примет Польша. От меня зависит, выдам ли я соответствующее распоряжение, или заблокирую импорт в Польшу. Я без колебаний воспользуюсь этим инструментом еще на этой неделе, в пятницу или субботу. Проект распоряжения уже готовится", подытожил министр.

Напомним:

В МИД Польши назвали возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления, который не будет эффективным.

Страны ЕС продолжают поиски решения, которое удовлетворило бы страны-соседки Украины и позволило бы дальше помогать Украине экспортировать зерновые в условиях, когда путь через Черное море почти перекрыт из-за российской блокады.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По информации СМИ, большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины.