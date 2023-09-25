Amazon бросает вызов Google и Microsoft в гонке ИИ, инвестируя 4 миллиарда долларов в Anthropic

Корпорация Amazon заявила, что инвестирует до 4 млрд долл в стартап Anthropic, пытаясь конкурировать с растущими облачными конкурентами в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сотрудники Amazon и клиенты облачных сервисов получат ранний доступ к технологиям Anthropic, которые они смогут внедрить в свой бизнес.

Также стартап из Сан-Франциско обязался полагаться в первую очередь на облачные сервисы Amazon, в том числе обучать свои будущие модели ИИ на большом количестве собственных чипов, которые он будет покупать у гиганта онлайн-торговли.

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Руководители облачного подразделения Amazon и Anthropic заявили, что немедленные инвестиции составят 1,25 млрд долл, при этом каждая из сторон имеет право инициировать еще 2,75 млрд долл финансирования со стороны Amazon.

Стороны отказались сообщить, какой долей теперь будет владеть Amazon в Anthropic, а также об обновленной оценке стартапа, которая в последний раз оценивалась в более чем 4 млрд долларов.

Напомним:

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Amazon увеличит свои инвестиции в Индию до 26 млрд долларов до 2030 года, добавив еще 6,5 млрд долларов.