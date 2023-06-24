Amazon планує збільшити свої інвестиції в Індію до 26 мільярдів доларів до 2030 року
Корпорація Amazon заявила, що збільшить свої інвестиції в Індію до 26 млрд доларів до 2030 року, додавши ще 6,5 млрд доларів.
Про це пише Reuters.
Про збільшення запланованих інвестицій заявив генеральний директор компанії Енді Джессі під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в США.
Раніше Amazon оголосив про інвестиційний план у розмірі 6,5 млрд доларів, в основному для розвитку свого бізнесу електронної комерції, де він конкурує з Flipkart Walmart і Reliance Retail мільярдера Мукеша Амбані.
Інвестиції, оголошені гігантом електронної комерції під час поїздки Моді, сприяють іншим компаніям, зокрема американському виробнику напівпровідникових інструментів Applied Materials і фірмі мікросхем пам’яті Micron Technology, які взяли на себе зобов’язання під час державного візиту прем’єр-міністра Індії.
Моді та Джессі говорили про підтримку індійських стартапів, створення робочих місць, уможливлення експорту, цифрування та розширення можливостей окремих осіб і малого бізнесу для конкуренції у всьому світі, йдеться в публікації в блозі Amazon.
Нагадаємо:
Підрозділ хмарних сервісів Amazon планує інвестувати ще 35 млрд доларів до 2040 року в розширення центрів обробки даних у Вірджинії.