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SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink

Воскресенье, 24 сентября 2023, 14:56 - Игорь Пилипив

Ракета компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink.

Об этом сообщает SpaceX в X (Twitter).

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома в американском штате Флорида утром в субботу 23 сентября.

Напомним:

Комитет американского Сената по вооруженным силам, который расследует ограничение Илоном Маском работы спутникового интернета Starlink возле оккупированного россиянами Крыма, чтобы сорвать атаку Украины, говорят о выявленных серьезных проблемах с ответственностью в сфере нацбезопасности США. 

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Ранее телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, заявил, что Илон Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году, отключив Starlink.

Впоследствии Маск заявил, что передал часть оборудования и услуг Starlink под контроль Пентагона.

SpaceX космос интернет
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