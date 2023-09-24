Bluesky получил рекордный трафик после заявления Маска о платной подписке на X

Социальная сеть Bluesky получила новый рекорд ежедневной активности пользователей сразу после того, как Илон Маск заявил, что начнет взимать со всех пользователей X (Twitter) небольшую ежемесячную абонплату.

Об этом пишет TechCrunch.

Согласно новому анализу веб-трафика и использования мобильных приложений Bluesky, потенциальный конкурент X установил рекорд ежедневной активности пользователей сразу после того, как Маск сказал, что введет ежемесячную абонплату с пользователей Х за пользование услугами.

Отмечается, что во вторник, 19 сентября, Bluesky увидел всего 53 585 новых регистраций. Эта цифра равна 5% от всей пользовательской базы платформы, которая насчитывает примерно 1,13 млн аккаунтов.

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Аналитическая компания Similarweb подтверждает эти данные своим последним отчетом, в котором отмечается, что в день объявления Илона Маска, 18 сентября, приложение Bluesky для Android имело полмиллиона ежедневных активных пользователей, а его веб-трафик вырос еще больше.

Кроме того, на Android ежедневный показатель активных пользователей вырос на 20,6% по сравнению с предыдущим днем. Между тем веб-приложение Bluesky имело более 775 тыс ежедневных посетителей, что на 30% больше, чем накануне.

"19 сентября Bluesky имел более 1 млн ежедневных посетителей и почти столько же в сентябре. Эта цифра превышает количество пользователей Bluesky 1 июля 2023 года - 811 тыс, когда ввел временные ограничения на количество твитов, которые пользователи могли просматривать", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что всем пользователям X (Twitter) вероятно придется платить за доступ к платформе.