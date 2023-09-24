Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Второе судно, которое воспользовалось временным коридором для экспорта украинского зерна, добралось до Турции.

Об этом сообщает France24

Отмечается, что балкер Aroyat с 17,6 тыс тонн украинской пшеницы для Египта, пользуясь временным коридором, пересек Черное море и достиг Турции.

Экипаж судна - граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

Реклама:

Напомним:

Ранее сообщалось, что судно Aroyat в пятницу, 22 сентября, вышло из порта Черноморск с 17,6 тыс тонн украинской пшеницы для Египта.

Грузовое судно с украинским зерном Resilient Africa, которое является первым судном с агропродукцией, прошедшим временным коридором в Черном море, прибыло в турецкий пролив Босфор.

Реклама:

Первые два балкера подтвердили готовность воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморск под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.