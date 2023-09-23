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Канада увеличивает экспорт нефти на фоне роста спроса на альтернативы ОПЕК

Суббота, 23 сентября 2023, 15:57 - Игорь Пилипив

Канадский экспорт нефти с терминалов в США Персидском заливе в октябре должен стремительно вырасти, поскольку сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией стимулирует спрос на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в следующем месяце поставки вырастут до 11 млн баррелей, что является одним из самых высоких показателей для Канады.  

"Это почти шестикратный скачок по сравнению с сентябрьским экспортом. Объемы выросли, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в США, которые обычно являются крупнейшими покупателями тяжелой канадской нефти, проводят плановое техническое обслуживание и потребляют меньше нефти, высвобождая больше баррелей для покупателей в Азии и Европе", - говорится в сообщении.

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Кроме того, дополнительные объемы появились на фоне сокращения предложения во всем мире, поскольку Саудовская Аравия и РФ сократили добычу, что привело к перебоям в потоках и росту цен на канадскую нефть. 

По данным Link Data Services, канадская нефть в начале этой недели достигла самого низкого дисконта к фьючерсам Nymex West Texas Intermediate за последние два месяца.

Канадская нефть, добываемая в Альберте, которая не имеет выхода к морю, попадает в воду через сложную сеть трубопроводов, пересекающих США до портов Техаса, а оттуда отправляется на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Испании. 

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Напомним: 

Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство относительно дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

нефть Канада ОПЕК
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