В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
В Полтавском горно-обогатительном комбинате, конечным бенефициаром которого является Константин Жеваго, подтвердили, что председателю правления предприятия было вручено подозрение по делу незаконной добычи полезных ископаемых.
Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Полтавский ГОК".
"Комбинат подтверждает, что председателю правления предприятия было вручено подозрение. Его суть сводится к якобы незаконной добыче комбинатом полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
Однако на предприятии утверждают, что обладают лицензией на добычу железной руды и не осуществляли добычу отличных от железной руды полезных ископаемых. Следовательно, никаких убытков не могло быть нанесено государству, потому что никаких незаконных действий предприятие и председатель правления не совершали.
"Мы считаем, что обвинения, о которых идет речь, являются безосновательными, а врученное подозрение - необоснованное и не подтверждается надлежащими доказательствами. Адвокаты предприятия готовят доказательства и возражения для суда, которые покажут ложность обвинений", - отмечают в предприятии.
Напомним:
Должностные лица горно-обогатительного комбината, конечным бенефициаром которого является подсанкционный бывший народный депутат VII и VIII созывов, наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.
По данным источника УП, речь идет о Полтавском горно-обогатительном комбинате, который принадлежит Константину Жеваго.
В конце июня 2023 года ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит олигарху-беглецу Константину Жеваго.
Следствие установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
В июле пресс-служба Константина Жеваго заявила, что сообщения о мерах пресечения должностным лицам "Полтавского горно-обогатительного комбината" по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды, содержат манипулирование общественным мнением.