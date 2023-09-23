В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления

В Полтавском горно-обогатительном комбинате, конечным бенефициаром которого является Константин Жеваго, подтвердили, что председателю правления предприятия было вручено подозрение по делу незаконной добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Полтавский ГОК".

"Комбинат подтверждает, что председателю правления предприятия было вручено подозрение. Его суть сводится к якобы незаконной добыче комбинатом полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Однако на предприятии утверждают, что обладают лицензией на добычу железной руды и не осуществляли добычу отличных от железной руды полезных ископаемых. Следовательно, никаких убытков не могло быть нанесено государству, потому что никаких незаконных действий предприятие и председатель правления не совершали.

Реклама:

"Мы считаем, что обвинения, о которых идет речь, являются безосновательными, а врученное подозрение - необоснованное и не подтверждается надлежащими доказательствами. Адвокаты предприятия готовят доказательства и возражения для суда, которые покажут ложность обвинений", - отмечают в предприятии.

Напомним:

Должностные лица горно-обогатительного комбината, конечным бенефициаром которого является подсанкционный бывший народный депутат VII и VIII созывов, наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

Реклама:

По данным источника УП, речь идет о Полтавском горно-обогатительном комбинате, который принадлежит Константину Жеваго.

В конце июня 2023 года ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит олигарху-беглецу Константину Жеваго.

Следствие установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В июле пресс-служба Константина Жеваго заявила, что сообщения о мерах пресечения должностным лицам "Полтавского горно-обогатительного комбината" по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды, содержат манипулирование общественным мнением.