В Telegram расширили функцию публикации Stories

Telegram-каналы получили возможность публиковать stories.

Об этом сообщили в блоге мессенджера.

После обновления Telegram-каналы смогут публиковать истории, добавляя наклейки для реакций и музыку.

"Telegram Premium теперь включает один заряд, которым можно заряжать любой канал. Когда канал получает больше зарядов, его уровень повышается – за каждый новый уровень канал может публиковать 1 дополнительную историю в день прямо в ленте своих подписчиков", – говорится в сообщении.

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Каналы собирают заряды по специальной ссылке. Узнать, сколько зарядов осталось до нового уровня можно в разделе "Информация о канале" (Больше > Статистика > Заряды).

Публиковать истории от имени канала могут только администраторы с подпиской Telegram Premium.

Кроме этого, отныне как пользователи, так и каналы, могут добавлять наклейки для реакций к своим историям, позволяя зрителям реагировать еще большим количеством эмоджи в одно касание.

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Истории каналов показывают счетчики реакций и показывают, сколько людей выбрали каждую реакцию.

Напоминаем:

20 июля в Telegram официально запустили формат Stories. Пока функция все еще доступна только владельцам Premium, а просматривать их могут все пользователи.

В середине августа сообщалось, что мессенджер Telegram постепенно вводит функции Stories для всех пользователей, а не только для тех, кто имеет платную подписку.