Telegram открывает доступ к функции сториз всем пользователям

Мессенджер Telegram постепенно вводит функции сториз для всех пользователей, а не только для тех, кто имеет платную подписку.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

"Следующий шаг для Telegram - выйти за рамки обмена сообщениями и стать лидером инноваций в социальных сетях в целом. Мы должны использовать нашу популярность, чтобы менять жизнь миллиардов людей к лучшему, вдохновлять и поднимать людей на нашей планете.

Постепенное развертывание сториз для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", - заявил Дуров в заметке, посвященной 10-летию Telegram.

Реклама:

Напомним:

В июне сообщалось, что мессенджер Telegram готовится запустить функцию "сториз" - сообщалось, что она проходит завершающую стадию тестирования и заработает уже в начале июля.

В итоге сториз появились в приложении 21 июля: сначала только для подписчиков Premium.

Реклама:

В сториз, в частности, можно добавлять стикеры и эмодзи, рисовать, добавлять на изображение текст и ссылки и отмечать других людей.

Экономическая правда