Иностранные инвесторы смогут покупать украинские ОВГЗ онлайн

Иностранные инвесторы-физлица могут онлайн покупать украинские ОВГЗ. Однако эта услуга будет недоступна резидентам РФ и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В настоящее время нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа так же, как сейчас это делают граждане Украины.

"Мы рады сообщить, что первый украинский брокер успешно завершил проект по предоставлению дистанционного доступа к ОВГЗ для физических лиц-нерезидентов. Это позволит иностранцам поддерживать нас в нашей борьбе с агрессором путем инвестиции в нашу победу. Это событие знаменует собой шаг вперед в развитии рынка государственных облигаций Украины и мы ожидаем поддержки этой инициативы другими участниками рынка", – говорится в сообщении пресс-службы.

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В Минфине подчеркнули, что государственные облигации являются вторым по размеру источником финансирования государственного бюджета Украины в этом году.

Важно: возможность покупать ОВГЗ онлайн имеют граждане стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и других.

Регистрация инвесторов из некоторых стран может потребовать больше времени из-за разницы в правовом поле разных стран и особенностей работы их мобильных операторов.

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В Минфине отметили, что новая опция стала доступна благодаря совместным усилиям ведомства, НКЦБФР, НБУ и финансовой группы ICU, реализующей доступ к облигациям на своей онлайн платформе ICU Trade.

Напоминаем:

С начала большой войны граждане и украинский бизнес увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривен.