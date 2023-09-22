Дело Коломойского: подозрение получил экс-руководитель столичного филиала Приватбанка

По материалам СБУ и БЭБ подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Установлено, что этот чиновник входил в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличности в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал", - говорится в сообщении.

Реклама:

По версии следствия, такая схема в целом позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл США.

"Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - добавили в СБУ.

Реклама:

В СБУ добавляют, что экс-руководителю столичного филиала Приватбанка сообщили о подозрении по следующим статьям УКУ:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В СБУ не называют экс-руководителя столичного филиала Приватбанка, но, по данным источников УП, речь идет о Сергее Волкове.

Напомним:

2 сентября Игорю Коломойскому объявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. Речь шла о легализации в 2013-2020 годах более полумиллиарда гривен путем вывода их за границу через подконтрольные банковские учреждения. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен по этому подозрению. Коломойский не собирался вносить этот залог до рассмотрения апелляции.

15 сентября Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн сразу по трем статьям (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, учредителем и акционером которого он был.

Позже суд увеличил размер залога бизнесмена Игоря Коломойского. Ее размер теперь составляет 3 млрд. 891 млн. гривен вместо почти 510 млн. гривен.

Читайте также: Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?

Экономическая правда