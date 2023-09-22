ЕС повторно оштрафовал Intel за злоупотребление на рынке

Антимонопольные органы ЕС наложили на корпорацию Intel штраф в размере 376 миллионов евро по делу о действиях американского производителя микросхем в 2002-2006 годах.

Об этом сообщает Reuters.

Первоначальный рекордный штраф в размере 1,06 миллиарда евро в 2009 году был отменен в прошлом году Люксембургским общим судом/

Однако суд согласился с Европейской комиссией, Intel незаконно исключила конкурентов с рынка, что побудило антимонопольный орган ЕС повторно открыть дело.

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Решение 2009 обвинило Intel в блокировании конкурента Advanced Micro Devices (AMD).

В пятницу надзорный орган ЕС заявил, что повторно наложил штраф за действия в период с ноября 2002 по декабрь 2006 года, когда Intel заплатила HP, Acer и Lenovo за остановку или задержку конкурирующих продуктов.

"Генеральный суд подтвердил, что открытые ограничения Intel составляли злоупотребление доминирующим положением на рынке согласно правилам конкуренции ЕС", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

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Напоминаем:

Американский производитель микросхем Intel заявил, что новый чип, который будет представлен в декабре, сможет запускать генеративный чат-бот с ИИ на ноутбуке без необходимости подключения к облачным центрам обработки данных.