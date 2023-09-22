Шмыгаль рассказал, что энерготеррор РФ в этом отопительном сезоне начался не 21 сентября

Энергетический террор со стороны России начался не вчера, а уже продолжается последние две недели.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме.

"Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели", - сказал он.

Как следует из слов премьера, Украина пока этого не почувствовала, поскольку в этом отопительном сезоне лучше готова к новому этапу энерготеррора со стороны РФ.

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Шмыгаль спрогнозировал, что эти атаки будут продолжаться, но построенная защита - и активная в виде противовоздушной обороны, и пассивная в виде специальных конструкций, работает и продолжает усиливаться.

"Мы гораздо больше подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму... Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, потому что мы понимаем, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят", - подчеркнул премьер-министр.

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Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины. В "Укрэнерго" заявили, что это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.