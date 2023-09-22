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Минобороны отсудило более 3 миллионов евро у компании, поставившей некачественные бронежилеты

Пятница, 22 сентября 2023, 10:34 - Анастасия Жарикова

Министерство обороны выиграло судебный иск в международном арбитраже на сумму более 3 миллионов евро за некачественные бронежилеты для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Договор поставки бронежилетов был заключен с иностранным поставщиком в 2022 году для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

"Минобороны полностью выполнило свои обязательства по договору и своевременно оплатило стоимость товара. Однако поставщик несколько раз предлагал товар, не соответствующий условиям договора качества и согласованному образцу.

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Соответственно, Минобороны отказывалось от некачественного товара и заявило поставщику требование о возврате стоимости товара и оплате штрафных санкций", - отметило ведомство.

В марте этого года юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и годовых процентов.

По результатам разбирательства, которое длилось около полугода, арбитражный трибунал принял решение о взыскании с иностранного поставщика в пользу Минобороны полной стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и процентов годовых, всего на сумму более 3 миллионов евро, а также арбитражного сбора.

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Напоминаем:

Министерство обороны подало иск к предприятию, которое поставляло некачественные сухпайки армии, относительно взыскания предварительной оплаты и пени более чем на 456 млн грн.

Минобороны компании суд ВСУ война
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