Немецкая госкомпания снова будет торговать сжиженным газом с РФ - Bloomberg

Национализированная Германией Securing Energy for Europe GmbH – бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО "Газпром" – планирует загружать СПГ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири, в начале следующего месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Германия национализировала компанию, известную как SEFE, в прошлом году в разгар энергетического кризиса в Европе.

Агентство отмечает, что хотя груз следует в Индию, немецкая государственная компания, которая имеет соглашения с Россией, вызывает некоторую тревогу. Критики говорят, что это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским СПГ из-за войны России против Украины.

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"Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом. Экономические проблемы с Россией, очевидно, не так легко решить, как хотят поверить политике", — сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы "Левая партия".

Министерство экономики Германии по просьбе Bloomberg о комментарии заявило, что изучает этот вопрос.

Агентство отмечает, что эта поставка подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую ЕС все больше полагается после того, как Россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион в прошлом году.

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Некоторые страны ЕС, но не Германия фактически увеличили импорт СПГ из России, поскольку регион обновляет свою энергетическую инфраструктуру.

Германия выступает против, хотя и не запрещает, закупки СПГ из России. В январе Берлин проинформировал компании, "что примет соответствующие меры для исключения закупок российского СПГ, если это возможно".

Согласно данным порта, судно SEFE по реке Амур заберет российский груз путем перевалки в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию позже этого месяца.

Немецкие порты не участвуют в этом процессе, а также европейские или немецкие газовые сети. Поэтому эти объемы поставок не достигают немецкого рынка, промышленности или потребителей в Германии", – прокомментировал представитель компании.

Торговая фирма имеет долгосрочный контракт на покупку объемов Ямал СПГ, унаследовавшего от прошлого "Газпрома". Он также имеет отдельные долгосрочные обязательства по поставке индийской компании GAIL Ltd.

SEFE, когда-то известная как Gazprom Germania, столкнулась с финансовыми проблемами из-за связей с российским газовым гигантом в первые месяцы войны прошлого года, что побудило правительство в Берлине вмешаться, чтобы остановить крах фирмы. Его бизнес в основном ведется трейдерами из Лондона и Сингапура.

После поглощения фирмы Германией Москва наложила на компанию собственные санкции, прекратив доступ к российскому СПГ. В июне Россия смягчила запрет на поставки СПГ экс-подразделению "Газпрома".

Напоминаем:

Европейская комиссия, комментируя данные о росте закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России государствами-членами, повторила призыв прекратить эту практику.

ЕС в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.