ЄС імпортує рекордний обсяг російського СПГ: найбільше - Бельгія та Іспанія

ЄС цьогоріч має намір імпортувати рекордні обсяги скрапленого природного газу з Росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.

Про це повідомляє Financial Times.

За перші сім місяців цього року Бельгія та Іспанія були другим і третім за величиною покупцями російського СПГ після Китаю.

Загалом імпорт скрапленого газу в ЄС зріс на 40% у період з січня по липень цього року порівняно з тим самим періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Видання пояснює, що стрибок імпорту спотерігається через низьку базу, оскільки ЄС не імпортував значні обсяги СПГ до війни в Україні через свою залежність від газу з Росії.

За даними галузевої аналітичної компанії Kpler, ЄС імпортує приблизно на 1,7 % більше російського СПГ, ніж це було, коли імпорт досяг рекордного рівня минулого року.

За даними Global Witness, вартість СПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, становила 5,29 млрд євро.

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"Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від транспортування російського викопного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який постачається", — говорить старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

За його словами, немає значення, чи надходить він з трубопроводу, чи з човна — це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди до військового бюджету Путіна.

Більшість російських обсягів надходить від спільного підприємства "Ямал СПГ", контрольним пакетом якого володіє російська компанія "Новатек".

Інші пакети акцій належать французькій TotalEnergies, китайській CNPC і китайському державному фонду.

Крім того, що мільярди євро доходів надходять до Росії в той час, коли ЄС продовжує посилювати режим санкцій проти Москви, рівні імпорту залишають ЄС під впливом будь-якого раптового рішення Кремля скоротити постачання, як це було з трубопровідним газом минулого року.

Зазначається, що Бельгія імпортує великі обсяги російського СПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним із небагатьох європейських пунктів перевалки СПГ з танкерів льодового класу, які використовуються на крайній півночі, на регулярні вантажні судна.

Іспанська компанія Naturgy і французька Total також мають безперервні контракти на великі обсяги російського СПГ.

Нагадуємо:

Рівень запасів газу в сховищах Європи досяг максимального рівня на відповідну дату за історію спостережень і продовжує зростати далі.