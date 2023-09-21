Молдавские фермеры требуют запретить импорт подсолнечника из Украины
В Молдове фермеры требуют запретить импорт подсолнечника из Украины, из-за которого якобы снижается цена на эту культуру внутри страны.
Об этом пишет NewsMaker.
Отмечается, что министерство сельского хозяйства Молдовы уверяет, что никакого импорта из Украины нет.
Кроме того, в министерстве признают сложное положение фермеров, которые взяли кредиты и в прошлом году закупали дизтопливо и удобрения по высоким ценам.
По словам госсекретаря молдавского ведомства Василия Шарбана, правительство мониторит ситуацию и уверяет, что вводить запрет на импорт не могут, поскольку его нет.
Резкое снижение цены в Молдове связывают с намерением компании Transoil, которая занимается переработкой подсолнечника и экспортом зерновых, завезти в Молдову крупную партию подсолнечника из Украины. Девять вагонов этой культуры якобы уже завезли из Украины.
По оценке ассоциации сельхозпроизводителей "Сила фермеров" в этом году в Молдове соберут около 700 тыс тонн подсолнечника. Если власти не примут меры, это может привести к банкротству фермеров, утверждают в ассоциации.
Напомним:
Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.