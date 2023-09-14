Україна й Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Україна та Молдова погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Зазначається, що угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Протокол із рішенням продовжити дію лібералізації підписали за результатами засідання українсько-молдовської Змішаної Комісії про міжнародне автомобільне сполучення 13-14 вересня.

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"Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним із інструментів налагодження та нарощення наших експортних можливостей. Окремо також вже працюємо питання верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками.

Цінуємо співпрацю з Молдовою для економічного розвитку наших країн", - заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Попередню угоду про лібералізацію вантажних перевезень підписали у серпні 2022 року чинністю до кінця цього року - вона передбачала можливість продовження за згодою сторін.

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У міністерстві нагадали, що наприкінці серпня Україна погодила "транспортний безвіз" з Норвегією - йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

Загалом, українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.

Економічна правда