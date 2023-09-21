Нашли компромисс: Украина отзовет жалобу в ВТО против Словакии

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Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт украинской агропродукции в Словакию, как только система будет создана.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Словакии, пишет Reuters.

На прошлой неделе Словакия, Польша и Венгрия объявили о национальных ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет на импорт.

Конфликт обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за этих запретов, пишет агентство.

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"Министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий", - говорится в сообщении словацкого министерства.

"Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", - добавили в ведомстве.

Украина также согласилась отозвать жалобу в ВТО, добавило словацкое министерство. При этом в министерстве не привели подробностей относительно того, как будет работать система лицензирования.

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Словацкий запрет на импорт был утвержден до конца года.

Напомним:

Сообщалось, что украинское правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту зерна.

Экономическая правда