Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Украинское правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту зерна.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины", - написал он.

По словам Шмыгаля, предложенный механизм контроля поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

Реклама:

"В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", - сообщил он.

В противном случае Украина продолжит судиться во Всемирной торговой организации против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Также Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.

Реклама:

"Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - подчеркнул Шмыгаль.

"Россия ежедневно атакует наши порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минирует поля. Дальнейшее блокирование нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансах, налоговых поступлениях и рабочих местах. Такое блокирование также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис", - добавил он.

Напоминаем:

Польша, Венгрия и Словакия устроили демарш Европейской комиссии из-за подачи Украиной иска в ВТО. В частности, три страны объявили, что они не будут участвовать в работе Координационной платформы Европейской комиссии по украинскому зерну.