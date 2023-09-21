Обломки российской ракеты попали в завод PepsiCo, признанной спонсором войны
21 сентября обломки сбитой российской ракеты попали по территории завода и складских помещений компании PepsiCo в городе Вишневое Киевской области. Склад частично разрушен.
Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что из-за начавшегося после ракетного удара пожара частично разрушены склад молочной продукции и часть производственных помещений.
В пресс-службе PepsiCo Украина на запрос издания не ответили.
Производственные мощности PepsiCo в Вишневом стали для компании основными после начала войны.
В начале 2023 года компания частично перенесла свое производство соков Sandora и "Садочок" из Николаева в Вишневое.
Впоследствии производство напитков возобновили и на заводе PepsiCo в Николаевской области.
Напоминаем:
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны.
Компания PepsiCo, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в РФ, в августе 2022 года возобновила производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle".
Позже, в марте 2023 года, возобновилось производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).
Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "русский подарок" на смену приостановленным продуктам. PepsiCo продолжает производство и дистрибуцию других товаров, таких как чипсы, снеки и молочные продукты.
Чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках русских солдат.