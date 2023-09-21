Обломки российской ракеты попали в завод PepsiCo, признанной спонсором войны

21 сентября обломки сбитой российской ракеты попали по территории завода и складских помещений компании PepsiCo в городе Вишневое Киевской области. Склад частично разрушен.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что из-за начавшегося после ракетного удара пожара частично разрушены склад молочной продукции и часть производственных помещений.

В пресс-службе PepsiCo Украина на запрос издания не ответили.

Реклама:

forbes

forbes

Производственные мощности PepsiCo в Вишневом стали для компании основными после начала войны.

В начале 2023 года компания частично перенесла свое производство соков Sandora и "Садочок" из Николаева в Вишневое.

Впоследствии производство напитков возобновили и на заводе PepsiCo в Николаевской области.

Реклама:

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны.

Компания PepsiCo, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в РФ, в августе 2022 года возобновила производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle".

Позже, в марте 2023 года, возобновилось производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).

Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "русский подарок" на смену приостановленным продуктам. PepsiCo продолжает производство и дистрибуцию других товаров, таких как чипсы, снеки и молочные продукты.

Чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках русских солдат.