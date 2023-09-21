США призвали JPMorgan "набраться терпения", прежде чем прекратить обработку платежей России за зерно

Вашингтон призвал крупнейший по размерам активов банковский холдинг США JPMorgan "набраться терпения", прежде чем американский банк прекратит обработку сельскохозяйственных платежей для Москвы после того, как она вышла из зерновой сделки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

Отмечается, что эта просьба была мотивирована тем, чтобы дать время России передумать и вернуться в зерновую сделку.

"Мы поощряли их быть терпеливыми, если Россия покажет какой-то знак", - сказал О'Брайен во время интервью в кулуарах ежегодной встречи мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке.

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"Фактически мы... дали понять россиянам, что если бы они продемонстрировали признаки возвращения к соглашению, было бы гораздо легче сохранить эту платежную систему", - добавил он.

В то же время отмечается, что несмотря на позицию Госдепа, JPMorgan самостоятельно принимал решение, обрабатывать или нет некоторые платежи за экспорт российского зерна.

"Это было решение JPMorgan", - сообщил Джеймс О'Брайен.

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JPMorgan отказался от комментариев.

Напоминаем:

JPMorgan Chase - крупнейший по размерам активов банковский холдинг США. Принадлежит к "Большой Четверке" крупнейших банков США. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и др.

JPMorgan в течение нескольких месяцев обрабатывал некоторые платежи за экспорт российского зерна. Однако это сотрудничество прекратилось в начале августа, после того, как Москва вышла из черноморской зерновой сделки в июле.

Россия вышла из соглашения - через год после того, как оно было заключено при посредничестве ООН и Турции - жалуясь на то, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с препятствиями и что недостаточно украинского зерна поступает в страны, которые в этом нуждаются.

В августе Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову тайное письмо, в котором описал меры, которые могут способствовать улучшению российского экспорта зерна и удобрений. В частности, предложил соглашение в обмен на отмену всех основных санкций против РФ.