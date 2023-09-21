Цены на нефть Brent продолжают падать

Котировки нефти продолжают снижаться утром 21 сентября, демонстрируя негативную динамику третьей сессии подряд, несмотря на данные по сокращению запасов топлива в США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,67 долл. (0,72%), до 92,86 долл. за баррель. Днем ранее Brent подешевела на 0,81 долл. (0,9%) – до 93,53 долл. за баррель.

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Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,68 долл. (0,76%), до 88,98 долл. за баррель. За прошедшую сессию контракт подешевел на 0,82 долл. (0,9%) – до 89,66 долл. за баррель.

Что повлияло на цены

Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки после заседания Федерального комитета по открытым рынкам, но усилила свою агрессивную позицию, запланировав повышение ставки до конца года, что может привести к снижению экономического роста и общему спросу на топливо.

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Политики ФРС все еще видят, что базовый диапазон ставок банка овернайт достигает максимума в этом году на уровне 5,50%-5,75%, что на четверть процентного пункта выше текущего диапазона.

Доллар США подскочил до самого высокого уровня с начала марта, что повлекло за собой снижение цен на нефть. Укрепление доллара обычно делает такие товары, как нефть, более дорогими для покупателей, использующих другие валюты.

Энергетические рынки мало отреагировали на данные Управления энергетической информации США в среду, 20 сентября, показавшие, что запасы сырой нефти упали в соответствии с ожиданиями на прошлой неделе. В то же время некоторые аналитики говорят, что падение было меньше, чем они ожидали.

Уменьшение запасов нефти в основном было вызвано высоким экспортом нефти, тогда как запасы бензина и дизельного горючего сократились, поскольку нефтепереработчики приступили к ежегодному осеннему техническому обслуживанию.

Напоминаем:

Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство по поводу дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.